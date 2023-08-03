Экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для напавших на него
3 августа 202302:47
Чемпион Европы 2007 года по баскетболу, российский спортсмен Никита Шабалкин, которого избили в Химках, заявил, что хочет, чтобы правоохранительные органы разобралась в случившемся и виновных наказали, сообщает РИА Новости.
Полиция начала поиск злоумышленников. Спортсмен отметил, что он не хочет «возвращения в 90-е с решением конфликтов путем драки с возможными печальными последствиями». Шабалкин указал, что всё должно решаться в правовом поле.
Избившие чемпиона Европы могут получить до 12 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru