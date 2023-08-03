Экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для напавших на него

Чемпион Европы 2007 года по баскетболу, российский спортсмен Никита Шабалкин, которого избили в Химках, заявил, что хочет, чтобы правоохранительные органы разобралась в случившемся и виновных наказали, сообщает РИА Новости.

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Полиция начала поиск злоумышленников. Спортсмен отметил, что он не хочет «возвращения в 90-е с решением конфликтов путем драки с возможными печальными последствиями». Шабалкин указал, что всё должно решаться в правовом поле.

Избившие чемпиона Европы могут получить до 12 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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