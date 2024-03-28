Экс-аспирант МГУ Мифтахов получил четыре года колонии за оправдание терроризма

Адвокат математика Светлана Сидоркина заявила, что два года и шесть месяцев её подзащитный проведёт в тюрьме, а остаток срока будет отбывать в колонии строгого режима.

«Приговор обязательно обжалуем», - заключила она.

Мифтахов был задержан в сентябре 2023 года. По версии следствия, математик, отбывавший срок по делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино, во время просмотра телевизора с другими заключенными одобрил взрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

