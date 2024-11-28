Экс-адвокат журналиста Сафронова приговорен к 7 годам колонии за фейки об армии

Один из бывших адвокатов журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену, Дмитрий Талантов приговорен к семи годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Вердикт огласили в Завьяловском суде Удмуртии.

Ранее Талантов занимал пост президента Адвокатской палаты республики. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор. Юриста задержали в Удмуртии в июне 2022 года и переправили в Москву.

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По версии Следственного комитета, Талантов распространял в соцсетях недостоверные данные о деятельности российских военных в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ему также вменили «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды».

Иван Сафронов — бывший сотрудник ряда СМИ, а также экс-советник по информационной политике главы Роскосмоса, когда эту должность занимал Дмитрий Рогозин. В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил журналиста к 22 годам колонии по делу о госизмене. Сам он связывает уголовное преследование со своей журналистской работой.

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ФОТО: ТАСС
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