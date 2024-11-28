Экс-адвокат журналиста Сафронова приговорен к 7 годам колонии за фейки об армии

Один из бывших адвокатов журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену, Дмитрий Талантов приговорен к семи годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Вердикт огласили в Завьяловском суде Удмуртии.

Ранее Талантов занимал пост президента Адвокатской палаты республики. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор. Юриста задержали в Удмуртии в июне 2022 года и переправили в Москву.