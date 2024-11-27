Экс-адвокат Пашаев отказался признать вину в мошенничестве

По его словам, всё обвинение строится исключительно на показаниях супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, который признан потерпевшей стороной.

По версии следствия, Пашаев заявил Блиновскому, что якобы может за крупное вознаграждение освободить его и его жену от уголовной ответственности, после чего получил не менее 18,5 млн рублей и 300 тысяч долларов. Экс-адвоката обвинили в мошенничестве.

В ходе заседания Пашаев указал, что на очной ставке с Блиновским попытался узнать, откуда у него деньги, ведь все счета Блиновских арестованы, однако следователь «отвёл вопрос».

Экс-адвокат добавил, что считает своё уголовное дело заказным.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пашаев и юридическая компания, учредителем которой он является, задолжали свыше 700 тысяч рублей по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

