Арест экс-адвоката Пашаева продлили до 15 января

Пашаев в 2023 году подписал контракт с Минобороны и отправился на службу в зону СВО.

В апреле он упоминал, что вместе с ним служит Блиновский, и позднее неоднократно комментировал ситуацию с мужем известной блогерши Елены Блиновской, передает «Радиоточка НСН».

