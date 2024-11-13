Арест экс-адвоката Пашаева продлили до 15 января

Московский военный суд продлил до 15 января арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие обвиняет Пашаева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в феврале этого года в Москве Пашаев убедил Алексея Блиновского, что сможет за крупное вознаграждение помочь ему и его супруге Елене Блиновской избежать уголовной ответственности. В результате договоренности Пашаев получил не менее 18,5 млн рублей и $300 тыс.

Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест, оставив его в СИЗО

Пашаев в 2023 году подписал контракт с Минобороны и отправился на службу в зону СВО.

В апреле он упоминал, что вместе с ним служит Блиновский, и позднее неоднократно комментировал ситуацию с мужем известной блогерши Елены Блиновской, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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