Экс-адвокат Пашаев опроверг данные о задержании Алексея Блиновского

Как отметил Пашаев, он служит в одной бригаде с Блиновским в зоне специальной военной операции.

«Это неправда», — ответил экс-адвокат на вопрос о задержании предпринимателя.

Ранее СМИ сообщили, что Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении в зоне СВО и доставили на допрос. Предприниматель находится в федеральном розыске из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов и отмывании денег, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

