Экс-адвокат Пашаев опроверг данные о задержании Алексея Блиновского
Бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание предпринимателя Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Пашаев, он служит в одной бригаде с Блиновским в зоне специальной военной операции.
«Это неправда», — ответил экс-адвокат на вопрос о задержании предпринимателя.
Ранее СМИ сообщили, что Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении в зоне СВО и доставили на допрос. Предприниматель находится в федеральном розыске из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов и отмывании денег, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВСУ потеряли до 2000 бойцов в зоне СВО за сутки
- Экс-адвокат Пашаев опроверг данные о задержании Алексея Блиновского
- СМИ: Журналист Николай Сванидзе скончался от пневмонии
- Лавров высмеял версию о взорвавших «Северные потоки» дайверах-любителях
- Минобороны: Российская армия атаковала украинские аэродромы
- СМИ: Джон Бон Джови спас женщину во время съемок видеоклипа
- Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
- Лавров: Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии
- СМИ: Артем Дзюба перейдет в клуб «Акрон»
- Лавров назвал очень напряженной обстановку в районе Курской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru