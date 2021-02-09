Экс-адвокат Пашаев: Ефремов не искал свидетелей по своему делу

Защитник отметил, что самостоятельно разными способами искал свидетелей и ходатайствовал перед судом о приобщении данных биллинга их телефонов.

«Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», — добавил Пашаев.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о том, что Ефремов на допросе заявил о причастности Пашаева к подкупу свидетелей. Экс-адвокат якобы просил у актёра деньги для этих целей.

Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона, с которым столкнулся внедорожник актёра. Столичный Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок заключения артиста до 7,5 лет.

