Экс-адвокат Пашаев: Ефремов не искал свидетелей по своему делу
Актёр Михаил Ефремов не искал свидетелей по своему делу о смертельном ДТП, заявил бывший адвокат артиста Эльман Пашаев в беседе с ТАСС.
Защитник отметил, что самостоятельно разными способами искал свидетелей и ходатайствовал перед судом о приобщении данных биллинга их телефонов.
«Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», — добавил Пашаев.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о том, что Ефремов на допросе заявил о причастности Пашаева к подкупу свидетелей. Экс-адвокат якобы просил у актёра деньги для этих целей.
Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона, с которым столкнулся внедорожник актёра. Столичный Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок заключения артиста до 7,5 лет.
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