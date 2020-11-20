Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

Ранее двое из них заявили в суде, что за рулем машины Ефремова сидел другой человек, а сам артист «стоял рядом». Еще один свидетель утверждал, что он видел на заднем сиденье незнакомого человека, а за рулем никого не было.



В результате суд счел эти показания недостоверными. Уже после вынесения приговора Ефремову прошла проверка материалов прокуратуры, по итогам которой было установлено, что все трое свидетелей давали заведомо ложные показания.



Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже суд снизил срок на полгода. Кроме того, защитника Ефремова лишили адвокатского статуса.

