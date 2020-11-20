Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Полиция. возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее двое из них заявили в суде, что за рулем машины Ефремова сидел другой человек, а сам артист «стоял рядом». Еще один свидетель утверждал, что он видел на заднем сиденье незнакомого человека, а за рулем никого не было.
В результате суд счел эти показания недостоверными. Уже после вынесения приговора Ефремову прошла проверка материалов прокуратуры, по итогам которой было установлено, что все трое свидетелей давали заведомо ложные показания.
Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже суд снизил срок на полгода. Кроме того, защитника Ефремова лишили адвокатского статуса.
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