Экономисту Гуриеву назначили штраф за неисполнение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы признал экономиста Сергея Гуриева (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) виновным в несоблюдении закона об иноагентах.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о непредставлении иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган.
По решению суда, Гуриеву было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Аналогичный штраф экономисту суд выписал в конце октября текущего года.
Ранее Таганский суд столицы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах блогера Дмитрия Иванова (известен как Камикадзе Ди, признан иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru