Экономисту Гуриеву назначили штраф за неисполнение закона об иноагентах

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о непредставлении иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган.

По решению суда, Гуриеву было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Аналогичный штраф экономисту суд выписал в конце октября текущего года.

Ранее Таганский суд столицы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах блогера Дмитрия Иванова (известен как Камикадзе Ди, признан иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

