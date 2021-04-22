Экономист Жуковский задержан в Москве за опрос в соцсетях

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин, знакомый с Жуковским, назвал обвинения «бредом». Они заявили ходатайство о назначении лингвистической судебной экспертизы. Депутат также опубликовал рапорт полицейских, в котором они сами указывают, что экономист проводил опрос об отношении своих подписчиков к акциям, а вовсе не призывал присоединиться к ним.

Сегодня, как ожидается, административное дело Владислава Жуковского будет разбирать Дорогомиловский районный суд.

