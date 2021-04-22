Экономист Жуковский задержан в Москве за опрос в соцсетях
Сотрудники МВД задержали в российской столице экономиста, биржевого аналитика Владислава Жуковского в связи с несогласованной акцией. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Он уточнил, что задержанный находится в ОМВД «Дорогомилово». По условиям содержания жалоб от Жуковского не поступало. Экономист рассказал, что поводом для задержания стала его публикация в Twitter, где он организовал социологический опросом по поводу акций в поддержку Алексея Навального, прошедших накануне.
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин, знакомый с Жуковским, назвал обвинения «бредом». Они заявили ходатайство о назначении лингвистической судебной экспертизы. Депутат также опубликовал рапорт полицейских, в котором они сами указывают, что экономист проводил опрос об отношении своих подписчиков к акциям, а вовсе не призывал присоединиться к ним.
Сегодня, как ожидается, административное дело Владислава Жуковского будет разбирать Дорогомиловский районный суд.
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