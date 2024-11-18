Экономист заявил о возможном снижении цен на мандарины к Новому году

В качестве причины для снижения цен на цитрусовые Чеглов назвал увеличение поставок. По его словам, в связи с сезонным ростом поставок из Турции, Египта и Марокко, вырастут объемы.



«Товара станет больше, а мандарины — это скоропортящийся продукт, который надо быстрее продать. Значит, объявят сезон скидок», — приводит его слова агентство «Прайм».

Ранее стало известно, что Россия за девять месяцев текущего года купила у Турции 304 тыс. т цитрусовых, что стало рекордным объёмом за такой период времени, напоминает RT.

