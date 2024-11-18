Экономист заявил о возможном снижении цен на мандарины к Новому году
18 ноября 202411:33
Мандарины могут подешеветь к Новому году, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.
В качестве причины для снижения цен на цитрусовые Чеглов назвал увеличение поставок. По его словам, в связи с сезонным ростом поставок из Турции, Египта и Марокко, вырастут объемы.
«Товара станет больше, а мандарины — это скоропортящийся продукт, который надо быстрее продать. Значит, объявят сезон скидок», — приводит его слова агентство «Прайм».
Ранее стало известно, что Россия за девять месяцев текущего года купила у Турции 304 тыс. т цитрусовых, что стало рекордным объёмом за такой период времени, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru