Экономист: Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

По ее словам, данный вид выплат назначается таким гражданам на два года раньше, чем установлено сейчас. Это касается работников тяжелых, опасных и вредных сфер деятельности.

Так, в 2022 году досрочно выйти на пенсию могут медики, педагоги и актеры, если их стаж составляет 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин. К тому же, на пять лет раньше пенсию могут начать получать граждане с северным стажем. Женщины, которые воспитывают от трех и более детей, также могут получить пенсионные выплаты досрочно.