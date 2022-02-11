Экономист: Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет
Право на выход на пенсию по «старому» пенсионному возрасту: для женщин после 55 лет, а для мужчин после 60 – есть у людей со страховым стажем не менее 42 и 37 лет. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Ларису Сорокину.
По ее словам, данный вид выплат назначается таким гражданам на два года раньше, чем установлено сейчас. Это касается работников тяжелых, опасных и вредных сфер деятельности.
Так, в 2022 году досрочно выйти на пенсию могут медики, педагоги и актеры, если их стаж составляет 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин. К тому же, на пять лет раньше пенсию могут начать получать граждане с северным стажем. Женщины, которые воспитывают от трех и более детей, также могут получить пенсионные выплаты досрочно.
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