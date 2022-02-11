Экономист: Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

Право на выход на пенсию по «старому» пенсионному возрасту: для женщин после 55 лет, а для мужчин после 60 – есть у людей со страховым стажем не менее 42 и 37 лет. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Ларису Сорокину.

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По ее словам, данный вид выплат назначается таким гражданам на два года раньше, чем установлено сейчас. Это касается работников тяжелых, опасных и вредных сфер деятельности.

Так, в 2022 году досрочно выйти на пенсию могут медики, педагоги и актеры, если их стаж составляет 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин. К тому же, на пять лет раньше пенсию могут начать получать граждане с северным стажем. Женщины, которые воспитывают от трех и более детей, также могут получить пенсионные выплаты досрочно.

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