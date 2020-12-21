В Госдуме сочли «спорной» идею выплат до совершеннолетия ребёнка

«Разумное зерно в том, что необходимо увеличивать реальные доходы граждан. Есть разные пути: можно подарки раздать или пенсии проиндексировать. Для меня выбранный путь достаточно спорный. Правильнее было бы стимулировать экономику для роста зарплат, делать кредиты более доступными. Тем не менее, если законопроект внесут в Госдуму, то мы его поддержим. Нужно любыми способами поддержать домохозяйства», - отметил он.



Парламентарий также предположил, каким мог бы быть размер выплат. «Наверное, речь идет о пяти тысячах рублей, которые президент пообещал выплатить на Новый год», - считает Катасонов.



В свою очередь, вице-президент «Высшей школы экономики» Лев Якобсон в эфире НСН рассказал, что нужно сделать перед тем, как вводить выплаты.



«Выплаты нужны, но тем, кто нуждается в них по-настоящему. Например, зачем платить семьям миллионеров? Проверять нуждаемость непросто, но раздавать деньги и бедным, и богатым несправедливо. "Справедливая Россия" могла бы предложить более дифференцированный механизм», - отметил он.



Якобсон добавил, что без поддержки нуждающихся семей невозможно преодолеть демографический кризис.



«Недопустимо, что многие дети в России растут в бедности. Мы уже давно говорим, что для многих молодых семей рождение ребенка означает существенное снижение уровня жизни. При этом власти хотят, чтобы в стране рождалось больше детей. Почему тогда семья должна выбирать между ребенком и финансовым благополучием?» - задался вопросом экономист.



Ранее президент России Владимир Путин пообещал выплатить семьям с детьми до семи лет по пять тысяч рублей к Новому году. На эти цели будет направлено 73,5 миллиарда рублей, деньги получат около 15 миллионов семей, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом Минтруд добавил, что заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года. Таким образом, деньги смогут получить семьи, которые сейчас ждут рождения ребенка.

