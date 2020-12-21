В Госдуме сочли «спорной» идею выплат до совершеннолетия ребёнка
Депутат Госдумы и вице-президент «Высшей школы экономики» в эфире НСН оценили предложение «Справедливой России» ввести ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия.
Партия «Справедливая Россия» разработает законопроект о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста, сообщил депутат Госдумы Олег Шеин. Он добавил, что подобные выплаты есть во Франции, успешно преодолевшей демографический кризис.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН рассказал, есть ли смысл вводить такие выплаты в ущерб другим статьям расходов.
«Разумное зерно в том, что необходимо увеличивать реальные доходы граждан. Есть разные пути: можно подарки раздать или пенсии проиндексировать. Для меня выбранный путь достаточно спорный. Правильнее было бы стимулировать экономику для роста зарплат, делать кредиты более доступными. Тем не менее, если законопроект внесут в Госдуму, то мы его поддержим. Нужно любыми способами поддержать домохозяйства», - отметил он.
Парламентарий также предположил, каким мог бы быть размер выплат. «Наверное, речь идет о пяти тысячах рублей, которые президент пообещал выплатить на Новый год», - считает Катасонов.
В свою очередь, вице-президент «Высшей школы экономики» Лев Якобсон в эфире НСН рассказал, что нужно сделать перед тем, как вводить выплаты.
«Выплаты нужны, но тем, кто нуждается в них по-настоящему. Например, зачем платить семьям миллионеров? Проверять нуждаемость непросто, но раздавать деньги и бедным, и богатым несправедливо. "Справедливая Россия" могла бы предложить более дифференцированный механизм», - отметил он.
Якобсон добавил, что без поддержки нуждающихся семей невозможно преодолеть демографический кризис.
«Недопустимо, что многие дети в России растут в бедности. Мы уже давно говорим, что для многих молодых семей рождение ребенка означает существенное снижение уровня жизни. При этом власти хотят, чтобы в стране рождалось больше детей. Почему тогда семья должна выбирать между ребенком и финансовым благополучием?» - задался вопросом экономист.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал выплатить семьям с детьми до семи лет по пять тысяч рублей к Новому году. На эти цели будет направлено 73,5 миллиарда рублей, деньги получат около 15 миллионов семей, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом Минтруд добавил, что заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года. Таким образом, деньги смогут получить семьи, которые сейчас ждут рождения ребенка.
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