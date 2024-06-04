Экономист Шедько предрек рост цен на молоко на 10% в октябре-декабре
Цены на молоко в России вырастут на 5-10% в октябре-декабре, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.
«Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, меры государственной поддержки и ограничения роста цен работают в сторону снижения цен. Шедько уверен, что россияне не станут покупать меньше молока.
Ранее аналитик Александр Разуваев заявил, что летом цена снизится на огурцы и другие овощи благодаря урожаю, напоминает RT. Он пояснил, что согласно тридцатилетней статистике, инфляция летом всегда снижается, и все продукты, которые растут России – дешевеют.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru