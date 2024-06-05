Экономист Разуваев назвал минимальную зарплату для комфортной жизни с ипотекой

По его словам, речь идёт не только о Москве, но и о других российских регионах.

«Это самый минимум для мужчины... Но если у вас белая зарплата, то будет одна ставка, а если «конверт», то ставка будет выше», - отметил эксперт.

Разуваев также добавил, что размер минимальной зарплаты зависит о того, где находится квартира, которую гражданин желает взять ипотеку, так как «в Новой Москве цены одни, а в Москве уже другие».

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке, сообщает RT.