Экономист Разуваев назвал минимальную зарплату для комфортной жизни с ипотекой

Россиянам для комфортной жизни с ипотекой необходимо в месяц получать зарплату минимум в 200 тысяч рублей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

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По его словам, речь идёт не только о Москве, но и о других российских регионах.

«Это самый минимум для мужчины... Но если у вас белая зарплата, то будет одна ставка, а если «конверт», то ставка будет выше», - отметил эксперт.

Разуваев также добавил, что размер минимальной зарплаты зависит о того, где находится квартира, которую гражданин желает взять ипотеку, так как «в Новой Москве цены одни, а в Москве уже другие».

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке, сообщает RT.

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