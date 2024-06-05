Экономист Разуваев назвал минимальную зарплату для комфортной жизни с ипотекой
Россиянам для комфортной жизни с ипотекой необходимо в месяц получать зарплату минимум в 200 тысяч рублей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
По его словам, речь идёт не только о Москве, но и о других российских регионах.
«Это самый минимум для мужчины... Но если у вас белая зарплата, то будет одна ставка, а если «конверт», то ставка будет выше», - отметил эксперт.
Разуваев также добавил, что размер минимальной зарплаты зависит о того, где находится квартира, которую гражданин желает взять ипотеку, так как «в Новой Москве цены одни, а в Москве уже другие».
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке, сообщает RT.
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- Экономист Разуваев назвал минимальную зарплату для комфортной жизни с ипотекой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru