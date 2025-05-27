Экономист рассказал, почему в Белоруссии закончился картофель

Среди факторов снижения валового сбора картофеля в обеих странах Мухаметзянов обозначил снижение численности сельского населения в РФ и Белоруссии за два прошедших десятилетия, а также его старение. В связи с этим возможности для выращивания картофеля сократились.

Также за 2006-2023 годы в Белоруссии и России снижалось потребление картофеля на душу населения, так как менялись пищевые привычки граждан. Ну и третьей причиной стали масштабные закупки белорусского картофеля Россией.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили нехватку картофеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



