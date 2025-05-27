Экономист рассказал, почему в Белоруссии закончился картофель

Есть три причины, по которым в Белоруссии иссякли запасы картофеля, рассказал кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела научных исследований ИМЭС Рафаил Мухаметзянов. Его слова приводит «Газета.ру».

Он отметил, что, согласно некоторым источникам, в Белоруссии в 2024 году собрали 3,1 млн тонн картофеля, а в России — 17,83 млн тонн. При этом, по его словам, тренд на сокращение запасов картофеля продолжится.

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Среди факторов снижения валового сбора картофеля в обеих странах Мухаметзянов обозначил снижение численности сельского населения в РФ и Белоруссии за два прошедших десятилетия, а также его старение. В связи с этим возможности для выращивания картофеля сократились.

Также за 2006-2023 годы в Белоруссии и России снижалось потребление картофеля на душу населения, так как менялись пищевые привычки граждан. Ну и третьей причиной стали масштабные закупки белорусского картофеля Россией.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили нехватку картофеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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