Экономист рассказал, почему в Белоруссии закончился картофель
Есть три причины, по которым в Белоруссии иссякли запасы картофеля, рассказал кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела научных исследований ИМЭС Рафаил Мухаметзянов. Его слова приводит «Газета.ру».
Он отметил, что, согласно некоторым источникам, в Белоруссии в 2024 году собрали 3,1 млн тонн картофеля, а в России — 17,83 млн тонн. При этом, по его словам, тренд на сокращение запасов картофеля продолжится.
Среди факторов снижения валового сбора картофеля в обеих странах Мухаметзянов обозначил снижение численности сельского населения в РФ и Белоруссии за два прошедших десятилетия, а также его старение. В связи с этим возможности для выращивания картофеля сократились.
Также за 2006-2023 годы в Белоруссии и России снижалось потребление картофеля на душу населения, так как менялись пищевые привычки граждан. Ну и третьей причиной стали масштабные закупки белорусского картофеля Россией.
Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили нехватку картофеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru