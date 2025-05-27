Губернатор Калининградской области попросил не вывозить картофель из региона
Пока Калининградская область не обеспечит себя картофелем, он не должен покидать ее границ. Об этом заявил глава субъекта Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания в правительстве региона.
Губернатор отреагировал таким образом на доклад от министерства сельского хозяйства. В нем утверждалось, что область поставляет на экспорт овощи и картошку, хотя сама нуждается в поставках корнеплодов.
Беспрозванных предположил, что стоимость растет именно из-за этого. По его словам, картофель вывозится из региона, а затем поставляется обратно. Он отметил, что в такой схеме Калининград платит за логистику дважды и получает собственные овощи в магазины по более дорогой цене.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что России не хватает собственного картофеля, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru