Губернатор Калининградской области попросил не вывозить картофель из региона

Губернатор отреагировал таким образом на доклад от министерства сельского хозяйства. В нем утверждалось, что область поставляет на экспорт овощи и картошку, хотя сама нуждается в поставках корнеплодов.

Беспрозванных предположил, что стоимость растет именно из-за этого. По его словам, картофель вывозится из региона, а затем поставляется обратно. Он отметил, что в такой схеме Калининград платит за логистику дважды и получает собственные овощи в магазины по более дорогой цене.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России не хватает собственного картофеля, напоминает НСН.

