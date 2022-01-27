Экономист рассказал о покупке страхового стажа для пенсии

По словам специалиста, с каждым следующим годом требования к страховой пенсии будут ежегодно увеличиваться, поэтому многие специалисты могут не успеть «наработать» официальные годы.

Биезбардис посоветовал собрать все трудовые договоры, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, справки от службы занятости населения и прочие документы, которые могут помочь подтвердить трудовой стаж. При этом количество пенсионных баллов можно «приобрести».

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря», - пояснил экономист. Сотрудник может оплатить взносы за половину стажа, то есть за шесть лет.

