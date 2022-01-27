Экономист рассказал о покупке страхового стажа для пенсии
Россиянам, у которых стаж меньше положенных по закону 13 лет, можно «купить» недостающие года. Об этом заявил экономист Евгений Биезбардис в интервью агентству «Прайм».
По словам специалиста, с каждым следующим годом требования к страховой пенсии будут ежегодно увеличиваться, поэтому многие специалисты могут не успеть «наработать» официальные годы.
Биезбардис посоветовал собрать все трудовые договоры, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, справки от службы занятости населения и прочие документы, которые могут помочь подтвердить трудовой стаж. При этом количество пенсионных баллов можно «приобрести».
«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря», - пояснил экономист. Сотрудник может оплатить взносы за половину стажа, то есть за шесть лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Против руководства Нацгвардии Украины возбудили дело о халатности после стрельбы в Днепре
- Медведев указал Обаме на место
- Мэр Мариуполя заявил, что политики на Западе нагнетают ситуацию
- Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT
- В России штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах
- «Где сейчас Обама?»: Медведев ответил на угрозы «адских» антироссийских санкций Запада
- Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже гражданину России
- ФАС предложила раздельное регулирование разных видов алкоголя
- Депутаты Рады от «Слуги народа» массово заболели коронавирусом
- Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru