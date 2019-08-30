Экономист рассказал, как отставка главы Росстата раскрыла правду о доходах россиян
Владислав Жуковский перечислил в эфире НСН шокирующие факты, выявленные ведомством в прошлом году.
Неприглядную правду о реальном положении россиян рассказал напоследок перед уходом с поста главы Росстата Александр Суринов. Исследования, из которых власти узнали о невозможности граждан покупать к смене сезона обувь, удивили тогда даже Кремль. Зато, в результате отставки Суринова, в том числе, Росстат смог отчитаться о небольшом росте доходов населения, рассказал в пресс-центре НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.
«В прошлом году Росстат сумел наколдовать не падение, а несущественный рост реальных располагаемых доходов. Правда, ради этого пришлось прибегнуть к различным методам, в том числе к отставке главы Росстата. Единственное, что меня порадовало, Александр Суринов успел провести перед уходом несколько важных социологических исследований. Он запустил их ещё осенью, успели опубликовать и не отменили. И мы с вами узнали, что в России каждый третий россиянин не может себе позволить купить к сезону пару обуви. Что лишь каждый второй может себе позволить хоть раз в год отдохнуть за пределами дома. Что у нас каждый четвёртый ребёнок живёт в семье с доходами ниже прожиточного минимума! То есть, каждый четвёртый в духовно-скрепной России-матушке ребёнок живёт в нищете. И это в энергетической сверхдержаве. Мы отчитываемся о рекордном профиците во внешней торговле, в текущем бюджете — то есть, денег выше крыши, но до людей они не доходят», — заметил Жуковский.
Ранее четыре причины падения доходов россиян назвал в пресс-центре НСН директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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