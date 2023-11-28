Экономист посоветовал закупить мясо и рыбу до предновогоднего повышения цен
Цены на продукты, напитки и подарки вырастут в преддверии Нового года. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин, сообщает «ФедералПресс».
Эксперт назвал две группы товаров, стоимость которых увеличивается на фоне покупательского ажиотажа перед праздниками.
«Первая группа, необходимая в любом доме, – продукты питания, напитки. Они каждый год дорожают ... Есть спрос, который начинает возрастать к новогодним праздникам. А раз высокий спрос, то неизбежно, по законам рынка, будут цены подниматься», – подчеркнул Латкин.
По словам эксперта, в ближайшую неделю вырастет стоимость мяса и рыбы, и следует купить эти продукты уже сейчас.
Также перед Новым годом могут вырасти цены на подарки. Как отметил Латкин, сейчас курс доллара падает, и импортные игрушки и электроника должны, наоборот, подешеветь. При сохранении текущего курса валют оснований для роста цен на эту продукцию нет.
«К тому же, рынок перенасыщен многими товарами, поэтому в стоимости они расти не должны. Но всегда лучше перестраховаться», – заключил экономист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru