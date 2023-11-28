Экономист посоветовал закупить мясо и рыбу до предновогоднего повышения цен

Эксперт назвал две группы товаров, стоимость которых увеличивается на фоне покупательского ажиотажа перед праздниками.

«Первая группа, необходимая в любом доме, – продукты питания, напитки. Они каждый год дорожают ... Есть спрос, который начинает возрастать к новогодним праздникам. А раз высокий спрос, то неизбежно, по законам рынка, будут цены подниматься», – подчеркнул Латкин.

По словам эксперта, в ближайшую неделю вырастет стоимость мяса и рыбы, и следует купить эти продукты уже сейчас.

Также перед Новым годом могут вырасти цены на подарки. Как отметил Латкин, сейчас курс доллара падает, и импортные игрушки и электроника должны, наоборот, подешеветь. При сохранении текущего курса валют оснований для роста цен на эту продукцию нет.

«К тому же, рынок перенасыщен многими товарами, поэтому в стоимости они расти не должны. Но всегда лучше перестраховаться», – заключил экономист.

