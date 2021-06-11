Экономист посоветовал россиянам создавать кооперативы

Кооперация и создание экономических общин могут помочь россиянам пережить грядущие кризисы, считает президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

«Я знаю, что уже во многих городах образуются большие кооперативные сообщества. Дело в том, что внутри кооперации налоги не платятся, потому что там нет купли-продажи, а есть обмен паёв. И в рамках кооперативной деятельности общая стоимость продукции оказывается на 20-30% меньше той, что продаётся в магазинах. И я уже не говорю о наценке торговых сетей. Кооперация тоже позволяет решить массу проблем», – сказал Хазин в эфире «Радио 1».

Он также посоветовал гражданам создавать сообщества там, где они живут.

«Надо заниматься консолидацией местных сообществ. То есть, тех людей, которые живут с вами в одном подъезде, на одной улице, в одном посёлке и так далее. Есть колоссальное количество вещей, которые можно делать и которые у нас вообще не делаются», - считает экономист.

По его словам, большое количество людей тратят время и силы на простые бытовые вещи вроде ремонта компьютеров или электропроводки. В этом случае консолидация может дать большой эффект, в том числе финансовый.

