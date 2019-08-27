Экономист объяснил отказ от названия ИПК для системы пенсионных накоплений

«Трудно сказать, чем именно “индивидуальный пенсионный капитал” так напугал. Может быть, потому что он действительно индивидуальный, и там нужно будет подкреплять право собственности. Не получится ли, как это мы уже видели в нашей истории, пенсионный капитал без согласования с собственником? Возможно, новая система будет в этом отличаться, что она будет плюс-минус идеологически похожа на то, что мы уже видели ранее. Когда пенсионные деньги можно было без прямого спроса у будущего пенсионера перераспределять из одной системы в другую. Потому что, если делать действительно индивидуальный капитал, получается примерно то же самое, что вам в кассе выдали деньги, вы их инвестировали, и они записаны на ваше имя. И никто от вашего имени ими распоряжаться не будет. Я думаю, так, но более подробно мы увидим уже через неделю», — заключил Шабанов.

Напомним, концепция ИПК была разработана в 2016 году, но так и не вступила в силу. По последним обещаниям власти, она заработает в 2020 году. Система предполагает отчисление 6% зарплаты самостоятельно работником с возможностью регулировки ставки взноса и отказа от уплаты. Основные споры относительно ИПК идут вокруг способа вступления граждан в систему. «Второе издание непроданного тиража» — так назвал проект ИПК в эфире НСН экономист Василий Колташов, напомнив о судьбе накопительных пенсий после 2014 года.

