Экономист объяснил отказ от названия ИПК для системы пенсионных накоплений
Антон Шабанов предположил в эфире НСН, что система исключит закрепление права собственности за пенсионером.
ЦБ и Минфин решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы накопления пенсий, сообщает ТАСС. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Детали системы будут объявлены через неделю. Пока известно лишь, что в основе будет лежать законопроект об ИПК, а также отказ от любого принуждения граждан к вступлению в систему.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН выдвинул предположение, что в новой системе будет отсутствовать право собственности, которое не даёт пользоваться накопленными средствами кому-либо от имени владельца.
«Трудно сказать, чем именно “индивидуальный пенсионный капитал” так напугал. Может быть, потому что он действительно индивидуальный, и там нужно будет подкреплять право собственности. Не получится ли, как это мы уже видели в нашей истории, пенсионный капитал без согласования с собственником? Возможно, новая система будет в этом отличаться, что она будет плюс-минус идеологически похожа на то, что мы уже видели ранее. Когда пенсионные деньги можно было без прямого спроса у будущего пенсионера перераспределять из одной системы в другую. Потому что, если делать действительно индивидуальный капитал, получается примерно то же самое, что вам в кассе выдали деньги, вы их инвестировали, и они записаны на ваше имя. И никто от вашего имени ими распоряжаться не будет. Я думаю, так, но более подробно мы увидим уже через неделю», — заключил Шабанов.
Напомним, концепция ИПК была разработана в 2016 году, но так и не вступила в силу. По последним обещаниям власти, она заработает в 2020 году. Система предполагает отчисление 6% зарплаты самостоятельно работником с возможностью регулировки ставки взноса и отказа от уплаты. Основные споры относительно ИПК идут вокруг способа вступления граждан в систему. «Второе издание непроданного тиража» — так назвал проект ИПК в эфире НСН экономист Василий Колташов, напомнив о судьбе накопительных пенсий после 2014 года.
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