Экономист объяснил, как обеспечить россиянам пенсию в 100 тысяч рублей
Экономист Николай Кульбака заявил, что россияне смогут получать большие пенсии, если полностью поменяется система расходов государства, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, необходимо сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовиков и чиновников, а также переделать всю систему пенсий.
«Переделать всю систему пенсий... чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет, чтобы была нормальная накопительная система», - указал эксперт.
Он отметил, что если «урезать аппетиты государства в пользу людей», то размер пенсии может достичь даже 100 тысяч рублей.
Ранее народный артист России Александр Пашутин признался, что получает пенсию в размере 95 тысяч рублей благодаря работе в театре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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