Экономист объяснил, как обеспечить россиянам пенсию в 100 тысяч рублей

По его мнению, необходимо сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовиков и чиновников, а также переделать всю систему пенсий.

«Переделать всю систему пенсий... чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет, чтобы была нормальная накопительная система», - указал эксперт.

Он отметил, что если «урезать аппетиты государства в пользу людей», то размер пенсии может достичь даже 100 тысяч рублей.

Ранее народный артист России Александр Пашутин признался, что получает пенсию в размере 95 тысяч рублей благодаря работе в театре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

