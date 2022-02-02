Экономист объяснил, имеет ли смысл россиянам копить деньги

Экономист Андрей Колганов заявил, что финансовые резервы необходимы, так как в жизни всегда может возникнуть потребность в большом объёме денежных средств, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, копить деньги следует даже при высокой инфляции, однако не стоит хранить сбережения «под подушкой», так как со временем они могут обесцениться.

«Лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надёжных компаний. Доходность по облигациям немного выше, чем доходность по депозитам, тем более что их можно в любой момент продать», - подчеркнул эксперт.

Колганов также добавил, что часть накоплений можно перевести в иностранную валюту.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что хорошим решением по сбережению средств будут вложения в валюту и драгметаллы, которые будут расти в цене в условиях кризиса, сообщает RT.

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