Экономист объяснил, имеет ли смысл россиянам копить деньги
Экономист Андрей Колганов заявил, что финансовые резервы необходимы, так как в жизни всегда может возникнуть потребность в большом объёме денежных средств, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, копить деньги следует даже при высокой инфляции, однако не стоит хранить сбережения «под подушкой», так как со временем они могут обесцениться.
«Лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надёжных компаний. Доходность по облигациям немного выше, чем доходность по депозитам, тем более что их можно в любой момент продать», - подчеркнул эксперт.
Колганов также добавил, что часть накоплений можно перевести в иностранную валюту.
Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что хорошим решением по сбережению средств будут вложения в валюту и драгметаллы, которые будут расти в цене в условиях кризиса, сообщает RT.
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