Экономист назвала лучшее время для покупки новогодней елки

Что касается новогодних украшений, эксперт посоветовала покупать их на маркетплейсах и в интернет-магазинах при появлении акций и скидок. Самые большие скидки на новогоднюю атрибутику ожидаются после новогодних праздников.

Кроме того, по словам Ивановой, живые ели выросли в цене на 20-50% (до 1300-4000 рублей за метр), стоимость искусственных елей увеличилась примерно на 20% (до 4992-5195 рублей).

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что россияне в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

