Экономист назвала лучшее время для покупки новогодней елки
Покупать новогоднюю елку наиболее выгодно 30 и 31 декабря, поскольку цены в эти дни должны упасть. Об этом в интревью РИАМО заявила замдиректора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова.
Что касается новогодних украшений, эксперт посоветовала покупать их на маркетплейсах и в интернет-магазинах при появлении акций и скидок. Самые большие скидки на новогоднюю атрибутику ожидаются после новогодних праздников.
Кроме того, по словам Ивановой, живые ели выросли в цене на 20-50% (до 1300-4000 рублей за метр), стоимость искусственных елей увеличилась примерно на 20% (до 4992-5195 рублей).
Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что россияне в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru