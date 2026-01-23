Экономист назвал фразы, после которых разговор с «банком» стоит прекращать
Существует несколько типовых фраз, которые прямо указывают на попытку мошенничества и после которых разговор следует немедленно прекратить. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, первым тревожным сигналом являются попытки запугивания, в том числе заявления о блокировке карты или счета под предлогом якобы незаконных операций. Такие формулировки используются для того, чтобы вывести человека из равновесия и заставить действовать без проверки информации.
Вторым признаком мошенничества эксперт назвал просьбы продиктовать коды или пароли из СМС. Подобные требования означают попытку получить доступ к банковским операциям или аккаунтам. Третьей распространенной уловкой он назвал сообщения о якобы ошибочно одобренном кредите с предложением подтвердить СМС для его отмены, что фактически приводит к подтверждению действий злоумышленников.
Еще одним поводом сразу завершить разговор является предложение перевести деньги на «безопасный счет». Экономист подчеркнул, что таких счетов не существует, а подобные схемы являются прямым признаком обмана. Пятой опасной фразой он назвал просьбы перейти по ссылке и подтвердить личность или данные карты, поскольку такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты. Щербаченко рекомендовал при любых сомнениях класть трубку и самостоятельно связываться с банком по номеру горячей линии, указанному на карте или официальном сайте, чтобы уточнить наличие реальных проблем со счетом, передает «Радиоточка НСН».
