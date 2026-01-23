Экономист назвал фразы, после которых разговор с «банком» стоит прекращать

Существует несколько типовых фраз, которые прямо указывают на попытку мошенничества и после которых разговор следует немедленно прекратить. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, первым тревожным сигналом являются попытки запугивания, в том числе заявления о блокировке карты или счета под предлогом якобы незаконных операций. Такие формулировки используются для того, чтобы вывести человека из равновесия и заставить действовать без проверки информации.