Людям потребление важнее экологии

«Конечно, потребление стимулирует развитие экономике, развитие производства. А, соответственно, развитие производства – это увеличение доходов населения. Эти призывы, прежде всего, связаны с экологическими соображениями. Но, в целом, я не думаю, что они найдут отклик у значительной части населения. Они носят популистский характер. Потребление будет определяться материальными возможностями. Могут не расти доходы, и из-за этого потребление сокращается. Скорее здесь надо говорить об изменении структуры потребления», - пояснил Хейфец.

Отметим, гендиректор компании H&M встревожился из-за заявлений 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая призывает отказаться от массового потребления.

Грета Тунберг – 16-летняя шведская экологическая активистка, которая прославилась тем, что в знак протеста против недостаточного внимания со стороны властей к экологическим проблемам начала прогуливать школу. Мировую известность Тунберг принесло выступление на саммите ООН по климату в Нью-Йорке.

