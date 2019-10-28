Людям потребление важнее экологии
Профессор Финансового университета при правительстве РФ в эфире НСН развенчал страхи главы сети магазинов одежды H&M о вреде экономике от снижения потребления.
Глава шведской сети магазинов одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что сокращение потребления может привести к ужасным последствиям: сокращению рабочих мест и негативному влиянию на экономику.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец заявил в эфире НСН, что лозунги о снижении потребления не приведут ни к каким последствиям.
«Конечно, потребление стимулирует развитие экономике, развитие производства. А, соответственно, развитие производства – это увеличение доходов населения. Эти призывы, прежде всего, связаны с экологическими соображениями. Но, в целом, я не думаю, что они найдут отклик у значительной части населения. Они носят популистский характер. Потребление будет определяться материальными возможностями. Могут не расти доходы, и из-за этого потребление сокращается. Скорее здесь надо говорить об изменении структуры потребления», - пояснил Хейфец.
Отметим, гендиректор компании H&M встревожился из-за заявлений 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая призывает отказаться от массового потребления.
Грета Тунберг – 16-летняя шведская экологическая активистка, которая прославилась тем, что в знак протеста против недостаточного внимания со стороны властей к экологическим проблемам начала прогуливать школу. Мировую известность Тунберг принесло выступление на саммите ООН по климату в Нью-Йорке.
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