Экономист Лобода объяснил, кто будет покупать краткосрочные полисы ОСАГО

По его мнению, также такие полисы будут приобретать россияне, которые длительное время находятся за пределами России и, соответственно, не пользуются личным автомобилем.

Он указал, что плюсом краткосрочного ОСАГО является плата за страховку только в момент использования машины, а минус - это цена, которая может быть равна или дороже, чем стоимость обычного полиса.

«В данном случае, вряд ли они проиграют, потому что они, например, намного реже платят за парковку, чем те, кто эксплуатирует автомобиль каждый день», — отметил экономист.

Лобода добавил, что в целом приобретать краткосрочное ОСАГО будут от 5% до 10% автовладельцев в городах населением от 100 тысяч человек.

Краткосрочные полисы ОСАГО появились в России со 2 марта 2024 года. Оформить такую страховку можно на срок от одного дня до трёх месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

