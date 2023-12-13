Экономист Капелюшников назвал наиболее выгодное время для увольнения

По его слова, если же есть периодические премии, то лучше с увольнением не торопиться.

«Если на предприятии выплачивается 13-я зарплата, то есть смысл повременить с увольнением. То же самое касается премий», – сказал эксперт.

Капелюшников добавил, что у каждого человека своя ситуация, однако следует учитывать этот совет даже если пригласили на работу с большей зарплатой.

Ранее рекрутинговый сервис hh.ru выяснил, что порядка 45% опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

