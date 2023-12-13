Экономист Капелюшников назвал наиболее выгодное время для увольнения
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил, что если в компании нет дополнительных выплат сотрудникам, то время увольнения не имеет значения, сообщает «ФедералПресс».
По его слова, если же есть периодические премии, то лучше с увольнением не торопиться.
«Если на предприятии выплачивается 13-я зарплата, то есть смысл повременить с увольнением. То же самое касается премий», – сказал эксперт.
Капелюшников добавил, что у каждого человека своя ситуация, однако следует учитывать этот совет даже если пригласили на работу с большей зарплатой.
Ранее рекрутинговый сервис hh.ru выяснил, что порядка 45% опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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