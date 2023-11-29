Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
Депутаты Госдума одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких матерей, у которых есть дети младше 16 лет, сообщает ТАСС.
Также документ предполагает введение аналогичного запрета на увольнение других лиц, воспитывающих детей такого возраста без матерей.
Действующие в настоящее время нормы касаются граждан, которые воспитывают детей до 14 лет. Авторы инициативы указали, что несовершеннолетние получают основное общее образования к возрасту 16 лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что «дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи».
«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей», - подчеркнул он.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила исключить ограничение по учёту страхового стажа у женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru