Экономист и нобелевский лауреат Роберт Солоу умер на 100-м году жизни
Лауреат Нобелевской премии, американский экономист Роберт Солоу умер на 100-м году жизни. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на сына ученого.
Отмечается, что 99-летний Солоу ушел из жизни 21 декабря в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс.
Роберт Солоу родился в 1924 году в Бруклине, его родители происходили из семей эмигрантов из России. В 1951 году будущий нобелевский лауреат получил докторскую степень в Гарвардском университете, кроме того, Солоу учился в Колумбийском университете. Ученый преподавал в Массачусетском технологическом институте и в Оксфорде, занимал ряд государственных должностей, в том числе был экономическим советником президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.
Солоу разработал собственную модель экономического роста, ее описание впервые было опубликовано в 1956 году. В 1987 году ученый получил Нобелевскую премию «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста».
Ранее в возрасте 80 лет умерла лауреат Нобелевской премии по литературе, американская поэтесса Луиза Глюк, напоминает телеканал «360».
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