Экономист Фролов: Запрет на экспорт бензина не окажет влияния на цены на АЗС

Объявленный правительством РФ запрет на экспорт бензина не окажет значительного влияния на автолюбителей, а также на цены на АЗС. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил экономист, замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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По его словам, производство топлива в стране остаётся на достаточном уровне, поэтому введение запрета не связано с нехваткой бензина.

Он отметил, что ввод ограничений обусловлен внеплановыми ремонтами заводов и ростом котировок на бирже.

«Думаю, правительство будет смотреть за объёмами производства... и следить за ходом восстановления производства на тех предприятиях, которые оказались в режиме внепланового ремонта», – заключил экономист.

Фролов напомнил, что в отношении дизельного топлива и автобензина в сентябре 2023 года уже вводились запреты, которые затем последовательно снимались.

Ранее правительство РФ одобрило запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта текущего года с целью насытить внутренний рынок в период высокого спроса весной и летом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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