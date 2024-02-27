Экономист Фролов: Запрет на экспорт бензина не окажет влияния на цены на АЗС
Объявленный правительством РФ запрет на экспорт бензина не окажет значительного влияния на автолюбителей, а также на цены на АЗС. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил экономист, замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По его словам, производство топлива в стране остаётся на достаточном уровне, поэтому введение запрета не связано с нехваткой бензина.
Он отметил, что ввод ограничений обусловлен внеплановыми ремонтами заводов и ростом котировок на бирже.
«Думаю, правительство будет смотреть за объёмами производства... и следить за ходом восстановления производства на тех предприятиях, которые оказались в режиме внепланового ремонта», – заключил экономист.
Фролов напомнил, что в отношении дизельного топлива и автобензина в сентябре 2023 года уже вводились запреты, которые затем последовательно снимались.
Ранее правительство РФ одобрило запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта текущего года с целью насытить внутренний рынок в период высокого спроса весной и летом, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Фролов: Запрет на экспорт бензина не окажет влияния на цены на АЗС
- ТНТ снимет пародию на «Бриллиантовую руку»
- Четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг
- Антон Богданов рассказал о «снобизме и больших деньгах» Павла Деревянко
- Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam
- Песков предупредил о неизбежном конфликте при отправке военных НАТО на Украину
- Россияне назвали разговорчивость самым раздражающим качеством коллег
- Экс-глава МИД Литвы пригрозил нейтрализовать Калининград
- Депутат допустил, что к сбою в работе Telegram могла привести хакерская атака
- Минобороны России подтвердило уничтожение танка Abrams
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru