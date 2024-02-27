Экономист Фролов: Запрет на экспорт бензина не окажет влияния на цены на АЗС

По его словам, производство топлива в стране остаётся на достаточном уровне, поэтому введение запрета не связано с нехваткой бензина.

Он отметил, что ввод ограничений обусловлен внеплановыми ремонтами заводов и ростом котировок на бирже.

«Думаю, правительство будет смотреть за объёмами производства... и следить за ходом восстановления производства на тех предприятиях, которые оказались в режиме внепланового ремонта», – заключил экономист.

Фролов напомнил, что в отношении дизельного топлива и автобензина в сентябре 2023 года уже вводились запреты, которые затем последовательно снимались.

Ранее правительство РФ одобрило запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта текущего года с целью насытить внутренний рынок в период высокого спроса весной и летом, сообщает RT.

