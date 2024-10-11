Экономист Балынин заявил о росте ряда соцпособий в 2025 году

По его словам, это связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей.

В частности, минимальное пособие по временной нетрудоспособности, если в месяце 30 дней, вырастет до 748 рублей в день, а если 31 – 737,75 рубля. Что касается февраля, то в 2025 году размер пособия в последнем месяце зимы составит 801,43 рубля.

«Минимальные пособия по беременности и родам также увеличатся на 16,6%. В случае одноплодной беременности минимум составит 103 285 рублей, при одноплодной беременности с осложнениями – 115 089 рублей, при многоплодной беременности – 143 123,50 рубля», - заключил Балынин.

Он добавил, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 9 900,83 рубля.

Ранее сервис Superjob провёл опрос и выяснил, что, по мнению россиян, бедным может считаться человек, который зарабатывает в месяц менее 43 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

