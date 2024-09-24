Мишустин: С 2025 года МРОТ увеличат более чем на 16,5%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года будет увеличен более чем на 16,5%. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, благодаря этому размер МРОТ достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников.

«К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей», - заключил Мишустин.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили с 2025 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ЗарплатаМРОТМихаил Мишустин

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