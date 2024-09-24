Мишустин: С 2025 года МРОТ увеличат более чем на 16,5%
24 сентября 202416:42
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года будет увеличен более чем на 16,5%. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, благодаря этому размер МРОТ достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников.
«К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей», - заключил Мишустин.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили с 2025 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru