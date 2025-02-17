Экономист Балынин: Возвращение зарубежных брендов усилит конкуренцию в РФ

Он выразил мнение, что вернувшимся в РФ брендам будет сложно конкурировать с российским бизнесом, так как он уже набрал обороты и технологическая модернизация всех социально-экономических процессов будет только наращиваться. Россия поддерживает конкуренцию, которая является одним из важных атрибутов рыночной экономики, отмечает «Газета.Ru».

Балынин отметил, что иностранные бренды могут вернуться в Россию в любой момент, так как у нас нет запрета на их деятельность.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что после возвращения на российских рынок продукция ушедших ранее компаний может стать дешевле из-за упрощения логистики.

