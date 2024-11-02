Рубль не всем: Экономист рассказала, кому дадут меньше денег на пенсию

При более высокой зарплате, по её словам, государство добавит свой рубль на каждые два, три или четыре рубля от работника.

«Так, если человек получает от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, государство добавит рубль на каждые два рубля. А если от 150 тысяч рублей — по рублю на каждые четыре рубля», - отметила Иванова-Швец.

Она объяснила, что изначально программ рассчитана на то, чтобы граждане с низкой заработной платой могли увеличить свою пенсию так, как они зарабатывают меньше пенсионных баллов, чем граждане с более высокими доходами.

Ранее в Совфеде посетовали на недостаточное участие власти в пенсии граждан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

