Рубль не всем: Экономист рассказала, кому дадут меньше денег на пенсию
В рамках программы долгосрочных сбережений в России государство добавляет еще один рубль на каждый вложенный, однако не всем, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, сообщает aif.ru.
Она напомнила, что «Программа долгосрочных сбережений граждан» действует в стране с 2023 года, но максимально выгодна только для тех, кто получает небольшую заработную плату — не более 80 тысяч рублей в месяц.
«Для таких людей действует формула, при которой на один рубль отчислений работника приходится один рубль от государства», - пояснила экономист.
При более высокой зарплате, по её словам, государство добавит свой рубль на каждые два, три или четыре рубля от работника.
«Так, если человек получает от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, государство добавит рубль на каждые два рубля. А если от 150 тысяч рублей — по рублю на каждые четыре рубля», - отметила Иванова-Швец.
Она объяснила, что изначально программ рассчитана на то, чтобы граждане с низкой заработной платой могли увеличить свою пенсию так, как они зарабатывают меньше пенсионных баллов, чем граждане с более высокими доходами.
Ранее в Совфеде посетовали на недостаточное участие власти в пенсии граждан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru