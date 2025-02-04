СМИ: В России сократилось количество злостных должников за ЖКХ

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 января 2025 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности составил 3,2 млн, год назад было 3,5 млн производств. В Минстрое подтвердили тенденцию уменьшения неплательщиков.

Сегодня собираемость платежей граждан составляет 95,4%. В настоящее время министерство готовится к эксперименту по онлайн-взысканию задолженности за ЖКУ.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9% летом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

