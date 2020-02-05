Экономическое мародерство

Истерия в связи со вспышкой в Китае коронавируса, вызывающего пневмонию, стала причиной исчезновения с прилавков многих российских аптек обычных медицинских масок. По некоторым сведениям, Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты, в том числе медицинских масок из опасений их дефицита на фоне вспышки коронавируса. Сообщения об ажиотажном спросе на маски поступают из целого ряда российских регионов. В частности, по сведениям «Интерфакса», этот товар закончился в ряде аптек Тюмени после того, как 31 января появилась информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом в области. Агентство провело мониторинг аптечных сетей Москвы и Подмосковья, который показал отсутствие во многих из них рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса и средств индивидуальной защиты. Даже в центре столицы сразу в нескольких аптеках признали, что масок у них нет с начала недели. Обнаружить их в продаже корреспонденту агентства удалось только на Дубнинской улице на севере Москвы по цене в 15 рублей. В Подмосковье маски остаются в наличии в некоторых аптечных сетях. Стоимость – от 13 до 19 рублей за штуку.

Проблема дефицита медицинских масок, впрочем, не только российская, но общемировая. Так, практически невозможно купить самые популярные маски на крупнейших торговых площадках в интернете. Те же продавцы, у кого запасы товара сохранились, отпускают его только оптом.

Но вернемся к российской действительности: самый потрясающий случай был выявлен в Дагестане, где Федеральной антимонопольной службе удалось найти маски по цене, на 650 процентов превышающей среднюю. Сообщивший об этом замруководителя ФАС Андрей Цариковский назвал такое ценообразование во время чрезвычайных ситуаций «экономическим мародерством». Представитель ФАС добавил, что рост цен на защитные средства был зафиксирован практически во всех российских регионах. Завысившие цены аптеки будут оштрафованы, - заверил он.

О готовности федерального центра помочь регионам в случае возникновения дефицита масок заявляла в начале недели вице-премьер Татьяна Голикова. Сегодня она пожаловалась президенту Путину на резкий рост цен на этот товар в аптечных сетях. По ее словам, «некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1 рубль 50 копеек». На это Владимир Путин отреагировал довольно жестко:

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все. Решили нажиться. По каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», - велел глава государства.

