Экономический форум в Крыму перенесут из-за эпидемии коронавируса

На своей странице в Facebook Аксенов объяснил, что перенос является профилактической мерой, которая уже согласована с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. Он также добавил, что на форум по традиции было приглашено множество иностранных участников из государств, которые в настоящий момент признаны лидерами по количеству заболевших, поэтому это решение оправдано.

Аксенов принес официальные извинения участникам форума, а также тем, кто уже получил приглашения на мероприятия. Как отметил Аксенов, многие "коллеги и друзья" собирались посетить форум. Точные сроки проведения форума еще не известны. Ялтинский международный экономический форум - это международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится ежегодно с 2015 года в Крыму, в городе Ялта.









