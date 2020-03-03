Экономический форум в Крыму перенесут из-за эпидемии коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который обычно проходит в апреле, будет перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу республики Крым Сергея Аксеновa.
На своей странице в Facebook Аксенов объяснил, что перенос является профилактической мерой, которая уже согласована с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. Он также добавил, что на форум по традиции было приглашено множество иностранных участников из государств, которые в настоящий момент признаны лидерами по количеству заболевших, поэтому это решение оправдано.
Аксенов принес официальные извинения участникам форума, а также тем, кто уже получил приглашения на мероприятия. Как отметил Аксенов, многие "коллеги и друзья" собирались посетить форум. Точные сроки проведения форума еще не известны. Ялтинский международный экономический форум - это международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится ежегодно с 2015 года в Крыму, в городе Ялта.
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