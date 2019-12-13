Экологическая безопасность является главной особенностью ЭкоТехноПарка «Калуга»
Сергей Собянин заявил, что главной особенностью ЭкоТехноПарка «Калуга» является экологическая безопасность. Об этом он рассказал во время посещения и осмотра производственных мощностей. Также градоначальник напомнил, что создание первого этапа ЭкоТехноПарка завершено. Он является одним из самых современных в России и соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. Там создана система мусоропереработки и сортировки, которая позволяет отделять все полезные фракции от бытовых отходов и пускать их в дальнейшую переработку.
Собянин отметил, что на предприятии создана система экомониторинга воздуха и земли, а также построены очистные сооружения. Степень чистоты воды, прошедшей очистную станцию ЭкоТехноПарка «Калуга», позволяет разводить в ней живую рыбу.
Отмечается, что мощность сортировочных линий составляет 1 млн. тонн в год. В ходе сортировки могут быть извлечены стекло, бумага и пластик, а также черные и цветные металлы и электронный лом.
Ранее НСН писала, что по итогам голосования на платформе "Активный гражданин" стало известно, что 89,3% москвичей высказались за раздельный сбор твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
С 12 октября по 4 ноября был проведен опрос почти 200 тыс человек, из них 25,46% утверждают, что уже собирают мусор в разные контейнеры, еще 51,6% респондентов ждут появления соответствующей инфраструктуры, чтобы начать сортировку отходов. Только 15% москвичей еще не составили мнение по этому вопросу, а 3% не интересуются темой сортировки.
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