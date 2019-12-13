Экологическая безопасность является главной особенностью ЭкоТехноПарка «Калуга»

Сергей Собянин заявил, что главной особенностью ЭкоТехноПарка «Калуга» является экологическая безопасность. Об этом он рассказал во время посещения и осмотра производственных мощностей. Также градоначальник напомнил, что создание первого этапа ЭкоТехноПарка завершено. Он является одним из самых современных в России и соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. Там создана система мусоропереработки и сортировки, которая позволяет отделять все полезные фракции от бытовых отходов и пускать их в дальнейшую переработку.

Собянин отметил, что на предприятии создана система экомониторинга воздуха и земли, а также построены очистные сооружения. Степень чистоты воды, прошедшей очистную станцию ЭкоТехноПарка «Калуга», позволяет разводить в ней живую рыбу.

Отмечается, что мощность сортировочных линий составляет 1 млн. тонн в год. В ходе сортировки могут быть извлечены стекло, бумага и пластик, а также черные и цветные металлы и электронный лом.