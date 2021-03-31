Экологи призвали улучшить зеленый фонд Москвы

Участники пресс-конференции НСН обратились к правительству Москвы с предложениями по сохранению и увеличению площади зеленых насаждений.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему: «Москва 2030: мертвый город без зелени?»

Московские экологи, политики и общественные деятели заявили, что с позиции сохранения зеленого фонда Москва находится у критической черты. Для недопущения экологического коллапса участники пресс-конференции НСН призвали органы власти города Москвы принять действенные меры по сохранению и увеличению площади зеленых насаждений и природных сообществ в Москве, прежде всего – на ее территории в границах до 2012 года, где сосредоточено основное население столицы.

Экологи призвали московское правительство провести инвентаризацию территорий зеленого фонда города, обеспечить проведение компенсационных высадок, прекратить практику уменьшения Природного комплекса, закрепив это требование на законодательном уровне.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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