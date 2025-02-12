Экологи призвали доработать проект стратегии развития заповедной системы
Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2036 года нуждается в доработке, заявил эксперты общественный совет при Минприроды. Заседание прошло в национальном парке «Кенозерский» в Архангельской области, сообщает «ФедералПресс».
В частности, глава Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин в ходе обсуждения заметил, что необходимо учитывать ситуацию в регионах. По его словам, федеральные и региональные особо охраняемые природные территории (ООПТ) расположены в разных климатических условиях.
В свою очередь директор национального парка «Кенозерский» Александра Яковлева отметила, что важной проблемой региона, в котором расположен парк, является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры.
Со своей стороны зампред правительства Архангельской области Игорь Мураев добавил, что в регионе расположены важные стратегические предприятия и уникальные природные объекты, включая самый северный в мире космодром «Плесецк». По словам Мураева, необходимо менять режим охраны таких территорий.
Проект стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2036 года должен быть внесен в правительство до 1 июля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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