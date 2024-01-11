Путин объявил о запуске сайта, посвященного российским заповедникам
Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который посвящён российским заповедным территориям, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил со Всероссийским днём заповедников и национальных парков, который отмечается 11 января, и отметил, что благодаря новому порталу люди, интересующиеся природой, смогут познакомиться с работой заповедных зон РФ.
«У нас очень много накопилось и видео и фото материалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников... У нас 13% всей территории Российской Федерации, а это самая большая государственная территория в мире, находится под той или иной системой госзащиты», - указал он.
Отмечается, что информация на новом сайте будет регулярно обновляться и пополняться.
Ранее музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» в Псковской области привёз в Индию две выставки, тематика которых посвящена отражению жизни и творчества русского поэта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru