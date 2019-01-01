Экологи назвали самые «грязные» регионы России
Организация «Зелёный патруль» составила очередной экологический рейтинг регионов России. Верхние позиции списка заняли Алтайский край, Тамбовская область, Республика Алтай и Белгородская область. В этих субъектах, по данным экспертов, наиболее благоприятная экологическая обстановка, передает РИА Новости.
Между тем, самый загрязнённый воздух зафиксирован в Красноярском крае, Оренбургской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. Эти регионы находятся в конце рейтинга, отмечает life.ru.
Важной проблемой этих регионов экологи называют то, что они не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов, передает Ura.ru.
Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в эфире НСН раскрыл методы работы, а также пояснил, почему рейтинги министерства и организации часто разнятся.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Украинского эксперта изгнали из российского телеэфира после неприличного жеста
- Экологи назвали самые «грязные» регионы России
- В российских шашлыках нашли фекалии и опасные бактерии
- Deutsche Bank присвоил 20 тонн золота у Венесуэлы
- Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в больницу