Экоактивисты выловили в подмосковной реке Северка пять холодильников

По словам Фадеева, в акции приняло участие 11 человек. Все передвигались на sup-досках. Активист отметил, что 99% выловленного мусора составляют пластиковые и стеклянные бутылки.

Фадеев добавил, что встречается и «экзотический мусор». В ходе прошедшей акции активисты достали из реки пять холодильников. «Много колёс, всякого бытового хлама. Очень жаль, что люди не доносят мусор до помойки и закидывают мешки прямо в реку», - отметил он.

По словам активиста, научиться управлять доской очень просто. Он отметил, что многие волонтеры, участвующие в акциях, ни разу ранее не стояли на доске.

Весь выловленный мусор активисты сдают на переработку.

