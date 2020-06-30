Экоактивисты выловили в подмосковной реке Северка пять холодильников

Экоактивисты провели акцию по сбору мусора в подмосковной реке Северка, где обнаружили 19 мусорных завалов, в том числе выловили пять холодильников. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на организатора акции, активиста движения «Экологический SUP-патруль» Алексея Фадеева.

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По словам Фадеева, в акции приняло участие 11 человек. Все передвигались на sup-досках. Активист отметил, что 99% выловленного мусора составляют пластиковые и стеклянные бутылки.

Фадеев добавил, что встречается и «экзотический мусор». В ходе прошедшей акции активисты достали из реки пять холодильников. «Много колёс, всякого бытового хлама. Очень жаль, что люди не доносят мусор до помойки и закидывают мешки прямо в реку», - отметил он.

По словам активиста, научиться управлять доской очень просто. Он отметил, что многие волонтеры, участвующие в акциях, ни разу ранее не стояли на доске.

Весь выловленный мусор активисты сдают на переработку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеЭкология
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