Экоактивистка Грета Тунберг стала жуком

Кстати, как напоминает НСН, не так давно Грета Тунберг вновь изменила описание в своём Twitter. Ранее она сменила статус в социальной сети после высказывания Владимира Путина, заявившего, что не разделяет восторгов по поводу её выступления в ООН.

Тогда Тунберг написала о себе «Добрая, но плохо информированная девочка». Теперь в её статусе стоит «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера», подчёркивает Ura.ru.

Напомним, синдром Аспергера является психическим нарушением и характеризуется трудностями в социальном взаимодействии.

Ранее Владимир Путин заявил, что выступает против использования детей для достижения своих целей. При этом российский лидер отметил, что считает шведскую активистку доброй и искренней девочкой, которой не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».



