Экоактивистка Грета Тунберг стала жуком
Британские энтомологи назвали новый вид одного из самых маленьких жуков в честь шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг. Как сообщает BBC, об этом заявили в Лондонском музее естественной истории. Там подчеркнули, что таким образом его сотрудники решили отметить заслуги юной шведки. Ранее она стала организовывать забастовки школьников с требованием к правительствам стран выполнять условия Парижского соглашения и сокращать вредные выбросы. В сентябре этого года она выступила в ООН.
Кстати, как напоминает НСН, не так давно Грета Тунберг вновь изменила описание в своём Twitter. Ранее она сменила статус в социальной сети после высказывания Владимира Путина, заявившего, что не разделяет восторгов по поводу её выступления в ООН.
Тогда Тунберг написала о себе «Добрая, но плохо информированная девочка». Теперь в её статусе стоит «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера», подчёркивает Ura.ru.
Напомним, синдром Аспергера является психическим нарушением и характеризуется трудностями в социальном взаимодействии.
Ранее Владимир Путин заявил, что выступает против использования детей для достижения своих целей. При этом российский лидер отметил, что считает шведскую активистку доброй и искренней девочкой, которой не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».
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