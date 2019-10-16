Запашный: Грета Тунберг - проект неудачный

Эдгард Запашный: «Честно вам скажу: до недавнего момента я тоже ничего не знал о том, кто такая Грета Тунберг. Сейчас знаю, но хочу поскорей забыть, кто она такая. Мне кажется, что это – проект, причем, очень неудачный. Все это выглядит, как очень большой развод, устроенный очень богатыми и заинтересованными людьми. Так что, если вы не знаете, кто такая эта девочка, можете особо не углубляться в эту тему. Вот увидите, скоро о ней никто даже не вспомнит. Проект не удался», - подчеркнул он в разговоре с НСН.

