Запашный: Грета Тунберг - проект неудачный
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Число зависимых от алкоголя россиян уменьшилось на 37%
Число зависимых от алкоголя россиян с 2008 по 2018 год уменьшилось на 37 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил Минздрав.
Эдгард Запашный: «Я не удивлен этой цифре и хочу сказать, что все больше и все чаще от молодого поколения я слышу такие слова: я не пью. Я рад тому, что, зависимых от алкоголя в нашей стране стало меньше. Сам не пью и не курю - и вас призываю придерживаться правильного, здорового образа жизни», - заявил НСН Эдгард Запашный.
Почти две трети россиян ничего не знают о шведской активистке Грете Тунберг
Почти две трети россиян (63%) ничего не знают о шведской активистке Грете Тунберг, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ под названием «Грета Тунберг: борец за будущее планеты или марионетка в чужих руках?». О том, что они знают, кто такая Тунберг, заявили 37% россиян.
Эдгард Запашный: «Честно вам скажу: до недавнего момента я тоже ничего не знал о том, кто такая Грета Тунберг. Сейчас знаю, но хочу поскорей забыть, кто она такая. Мне кажется, что это – проект, причем, очень неудачный. Все это выглядит, как очень большой развод, устроенный очень богатыми и заинтересованными людьми. Так что, если вы не знаете, кто такая эта девочка, можете особо не углубляться в эту тему. Вот увидите, скоро о ней никто даже не вспомнит. Проект не удался», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал либерализм «греховной идеей»
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о том, что либерализм в какой-то мере является «греховной идеей». Глава РПЦ пояснил, что при либерализме в центре жизни «оказывается человек, а не Бог, который его туда привел. Это и есть отпадение от Бога», - подчеркнул патриарх.
Эдгард Запашный: «Дамы и господа, ждем ответа от главы Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского!» - отметил он, общаясь с НСН.
Месси получил «Золотую бутсу»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу». В прошлом сезоне аргентинский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 36 мячей. Для Месси эта награда стала шестой в карьере.
Эдгард Запашный: «Честно вам скажу, с одной стороны, я рад за Лионеля Месси. С другой стороны, очень жаль, что два величайших футболиста современности, которые постоянно разыгрывают эту награду между собой (я имею в виду Лионеля Месси и Криштиану Роналду), не могут показать достойные результаты на больших футбольных турнирах. У них не получается это сделать на чемпионате Европы, у них не получается это сделать на чемпионате мира. А ребята они хорошие. Еще раз поздравляю Лионеля Месси с наградой!» - сказал в эфире НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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