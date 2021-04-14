Екатеринбургская епархия пообещала исправить нарушения в Среднеуральском монастыре
Екатеринбургская епархия выразила сочувствие морально пострадавшим в конфликте в Среднеуральском женском монастыре и пообещала как можно скорее привести жизнь обители в соответствие с «требованиями безопасности и законного порядка». Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале епархии.
Отмечается, что события в монастыре происходят «в результате деструктивных действий» бывшего духовника отца Сергия (Романова), задержанного в декабре по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.
Кроме того, в епархии отметили, что «не снимают с себя ответственность» за недостаточно жесткую позицию к руководству Среднеуральского женского монастыря.
«Насельницам Среднеуральского женского монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, таковая будет оказана Епархией», — говорится в сообщении.
Силовики ночью 13 апреля вошли в Среднеуральский женский монастырь, признанный непригодным для проживания людей по решению Верхнепышминского городского суда, отмечает РЕН ТВ. По данным Федеральной службы судебных приставов Свердловской области, в обители был выявлен ряд нарушений, в том числе, касающихся требований градостроительного законодательства и пожарной безопасности, сообщает Газета.ру.
Монахинь вывели за территорию монастыря, а двери храмов вскрыли с помощью болгарки, сообщает Ura.ru.
Бывший духовник монастыря отец Сергий, задержанный в обители в конце прошлого года, арестован до 28 мая. Экс-схиигумен находится в столичном СИЗО «Матросская тишина».
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