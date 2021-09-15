Екатеринбург стал самым криминальным городом РФ в мировом рейтинге преступности

Екатеринбург признан самым криминогенным городом России по версии портала Numbeo (глобальная база данных потребительских цен, уровня преступности, качества здравоохранения, а также другой статистики). В международном рейтинге городов по уровню преступности столица Урала обосновалась на 168 месте.

Новосибирск оказался на 11 позиций ниже по этому показателю. Санкт-Петербург и Москва заняли 256 и 266 строчки криминального рейтинга соответственно.

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Ещё лучше с уровнем преступности обстоят дела у Нижнего Новгорода. Авторы исследования поместили его на 325 место списка.

При составлении рейтинга социологи принимали во внимание два показателя — индексы преступности и безопасности, отмечает Ura.ru. Лидирует в плане криминала среди всех городов мира столица Венесуэлы Каракас.

Самым безопасным мегаполисом признана столица Катара Доха. Всего в рейтинг включено 427 городов.

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ТЕГИ:КриминалПреступностьЕкатеринбург
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