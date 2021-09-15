Екатеринбург стал самым криминальным городом РФ в мировом рейтинге преступности

Екатеринбург признан самым криминогенным городом России по версии портала Numbeo (глобальная база данных потребительских цен, уровня преступности, качества здравоохранения, а также другой статистики). В международном рейтинге городов по уровню преступности столица Урала обосновалась на 168 месте.

Новосибирск оказался на 11 позиций ниже по этому показателю. Санкт-Петербург и Москва заняли 256 и 266 строчки криминального рейтинга соответственно.