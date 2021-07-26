СМИ: певица МакSим пришла в себя
Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя, находится в ясном сознании и разговаривает знаками, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, певицу вывели из медикаментозного сна с целью выяснить, сможет ли она дышать самостоятельно. МакSим может сделать вдох, однако врачи решили, что необходимо перевести её на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких) - чтобы дыхание оставалось ровным.
Состояние Абросимовой медики по-прежнему оценивают, как стабильно тяжёлое, и надеются, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.
Ранее менеджер МакSим Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния певицы. При этом, по её словам, врачи пока не дают никаких гарантий на выздоровление, сообщает РЕН ТВ.
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